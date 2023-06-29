29 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать, кто празднует именины в этот день

29 июня христиане чтят память святителя Тихона. В мире отмечается Международный день тропиков. Смотрите дальше, кто сегодня отмечает именины.

29 июня христиане чтят память святителя Тихона Амафунтского, который родился и вырос на Кипре, пишет 24 Канал. Родители Тихона были верующими, поэтому парень с детства увлекался Священным Писанием.

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Тихон в юные годы пошел изучать Библию, а затем стал диаконом, еще позже – епископом. Он имел дар чудотворения, обращал язычников и всегда помогал нуждающимся.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя злословить и конфликтовать.

Лучше не лениться и не откладывать работу на потом.

Сегодня советовали не работать в саду и на огороде.

Считалось неудачным решением принести сегодня домой цветы.

Приметы на 29 июня

Утром пчелы играют – будет солнечно, толкутся в улье – ждите непогоду.

У Тихонов день пошел дождь – вся неделя будет ненастья.

Папоротник свернул листья – ждите жары.

Падает дождь сегодня - он будет весь день.

29 июня празднуют Константин, Михаил, Петр, Тихон.

День в Украине и мире

Международный день тропиков. Праздник инициировал ООН в 2006 году, чтобы обратить внимание на непростые условия проживания в тропиках. Приблизительно 40% нашей планеты занимают именно тропики.