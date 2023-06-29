29 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать, кто празднует именины в этот день
29 июня христиане чтят память святителя Тихона. В мире отмечается Международный день тропиков. Смотрите дальше, кто сегодня отмечает именины.
29 июня христиане чтят память святителя Тихона Амафунтского, который родился и вырос на Кипре, пишет 24 Канал. Родители Тихона были верующими, поэтому парень с детства увлекался Священным Писанием.
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Тихон в юные годы пошел изучать Библию, а затем стал диаконом, еще позже – епископом. Он имел дар чудотворения, обращал язычников и всегда помогал нуждающимся.День ангела 29 июня празднуют Константин, Михаил, Петр, Тихон.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя злословить и конфликтовать.
- Лучше не лениться и не откладывать работу на потом.
- Сегодня советовали не работать в саду и на огороде.
- Считалось неудачным решением принести сегодня домой цветы.
Приметы на 29 июня
- Утром пчелы играют – будет солнечно, толкутся в улье – ждите непогоду.
- У Тихонов день пошел дождь – вся неделя будет ненастья.
- Папоротник свернул листья – ждите жары.
- Падает дождь сегодня - он будет весь день.
День в Украине и мире
Международный день тропиков. Праздник инициировал ООН в 2006 году, чтобы обратить внимание на непростые условия проживания в тропиках. Приблизительно 40% нашей планеты занимают именно тропики.