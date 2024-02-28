29 февраля получило еще одно название – Касиянов день, ведь завтра, по традиции, будет почитаться память Иоанна Касияна Римлянина.

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29 февраля – что это за день

Существует две легенды, которые связаны со святым Касияном. Первая утверждает, что однажды путник попросил у него о помощи, однако получил отказ. Дело в том, что мужчина застрял в болоте. Тогда его спас Николай Угодник.

Впоследствии двое святых попали в рай. Бог спросил, как Николай испачкал свою одежду, ведь у Кассиана она была чистой. Узнав, что последний не помог человеку, который путешествовал, Господь лишил его именин.

Согласно другой легенде, Иоанн Кассиан Римлянин постоянно работает и лишь раз в четыре года имеет выходной. Считается, что он является часовым в аду. В этот день вместо него работают 12 апостолов.

Что нужно сделать 29 февраля

Интересно, что на 29 февраля существуют определенные ритуалы, которые пришли к нам с древних времен. В частности, незамужние девушки делают предложение руки и сердца своим любимым мужчинам. Согласно народным поверьям, тогда брак будет крепким.

Однако завтра лучше не выходить на улицу до середины дня. Иначе можете попасть в беду. Различные дела лучше перенести на вечер.