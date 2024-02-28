Рыбам, например, рекомендуют начать экономить. Ведь в следующем месяце родным понадобятся деньги. Подробнее расскажет LifeStyle 24.

Очень жаль Надвигается черная полоса: у какого знака зодиака в марте начнутся проблемы

Овен

Овнам в следующем месяце изрядно повезет в финансовой сфере жизни. Ваша карьера стремительно движется вверх. Астрологи говорят, что уже совсем скоро увидите значительный прогресс и успех.

Гороскоп для Овнов

Телец

В ближайшее время Тельцам придется много работать, чтобы комфортно себя чувствовать. Ведь сбережения заканчиваются, а дела на работе идут слишком стабильно. Поэтому ищите дополнительный заработок.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

В марте Близнецы могут попасть впросак. Астрологи говорят, что вас ждет обман, связанный с деньгами. Поэтому будьте очень осмотрительны. Не стоит доверять никому на 100 процентов.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Ракам через несколько дней может понадобиться помощь друзей и родных. Ведь нужна немалая сумма денег, чтобы закрыть один вопрос. А собственных средств, которые удалось отложить, не хватает.

Гороскоп для Раков

Лев

У Львов с финансами все будет прекрасно. Вы работаете почти без выходных, поэтому зарабатываете достаточно. Возможно, вскоре сможете больше отдыхать.

Гороскоп для Львов

Дева

У Дев год начался с финансовых проблем. К сожалению, в марте ситуация не улучшится, говорят астрологи. Поэтому не расслабляйтесь.

Гороскоп для Дев

Весы

В последнее время Весы совсем разленились, поэтому хорошей прибыли нет. Нужно брать себя в руки, если хотите поехать в отпуск уже летом. Ведь пока денег на него у вас недостаточно.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Скорпионы уже научились достойно преодолевать любые трудности с деньгами. Астрологи говорят, что в следующем месяце эта способность вас тоже спасет.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

В марте Стрельцы получат хорошую премию на работе. Вы сможете одну часть средств отложить, а другую – потратить на долгожданную покупку.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Козерогам волноваться не стоит. Ведь в марте ситуация с финансами будет стабильна. Кардинальные изменения пока не планируются.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Астрологи говорят, что Водолеи будут тратить деньги направо и налево. Поэтому советуют быть осторожными, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Астрологи говорят, что в следующем месяце Рыбам придется помогать финансово родным. Начинайте экономить уже сейчас. Трудности с деньгами не затянутся надолго, поэтому не расстраивайтесь.

Гороскоп для Рыб