28 октября – какой праздник в этот день и что нельзя делать сегодня
28 октября, христиане чтят память святой Параскевы по старому стилю. Также сегодня есть День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Несмотря на то, что родители Параскевы были богатыми, девушка жила довольно скромно и сдержанно. Они верили в Иисуса Христа и уважали пятницу. Потому что именно в этот день Иисус Христос испытал страдания. Отсюда и имя для дочери – Параскева, что с греческой означает "приготовление к субботе". Каких еще святых вспоминают в этот день и что нельзя делать – знает 24 Канал.
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Параскева рано осталась сиротой, однако веры не отреклась. Она жила в период правления императора Диоклетиана, преследовавшего верующих. Параскева стала одной из них: не перешла на сторону язычников и отказалась от своей веры. За это девушку жестоко казнили.
Также в этот день церковь вспоминает святого Евфимия. Когда юноше исполнилось 18 лет, он переехал из дома в монастырь. А потом начал жить на Олимпе и на Афоне. Там он стал очень смиренным и избавился от всех земных страстей. Впоследствии Евфимий стал монахом. Он учил людей жить по христианским законам.
Почитают в этот день и святого Лукияна. Он был из богатой семьи, но после смерти родителей распродал все имущество и раздал нуждающимся. Лукиян был очень образован и исправлял ошибки в священных книгах. Впоследствии он основал училище, в котором учил всех Слова Божия. Ему удалось обратить в христианство немало язычников.28 октября День ангела отмечает Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.
Что нельзя делать сегодня
- 28 октября женщинам не разрешали заниматься рукоделием, вышивать и шить.
- Запрещено отказывать кому-либо в помощи.
- Нельзя физически работать как на огороде, так и в доме.
- Лучше не смотреть в зеркало до рассвета.
- Обман и ложь – особенно осуждаются в этот день.
Приметы 28 октября
- Если в конце октября появились комары, зимой не будет холодно.
- Когда вечером около месяца увидели круги, это знак, что скоро будет мороз.
- Если падает снег 28 октября, то в следующем сезоне ждите урожая пшеницы.
- Собаки не хотят есть, значит, может меняться погода.
- Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошей.
День в Украине и мире
28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков. В этот день украинцы традиционно чествуют воинов, трагически погибших за свободу страны, а также пострадавших от оккупантов гражданских. Потому что именно на украинских землях проходили решающие бои за освобождение Европы от фашизма.
На эту дату приходится и начало Всемирной недели инсульта. Его ввели для того, чтобы проинформировать людей о том, как не допустить такую болезнь. Ведь в 2004 году Всемирная организация здравоохранения сообщила о большом количестве инсультов. Он появляется, когда в части мозга не поступает кровь. Надо знать, что делать, чтобы предотвратить болезнь.