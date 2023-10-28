Поздравления с Днем бабушки и дедушки в прозе, стихах и картинках
28 октября в Украине отмечают День бабушки и дедушки. Это теплый семейный праздник, в который мы можем поблагодарить своих родных за то, что они есть. Дедушки и бабушки очень этому обрадуются.
Дедушки и бабушки – это очень важные люди в жизни каждого из нас. Ведь часто обстоятельства складываются так, что дети проводят с ними еще больше времени, чем с родителями. Именно дедушки и бабушки заботятся о своих внуках с особым трепетом, чтобы дать им лучше всего. Цените своих родных, пока они живы и будьте благодарны за все. А выразить свои самые теплые чувства к бабушкам и дедушкам можно картинками и поздравлениями, собранными 24 Каналом.
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День бабушек и дедушек: разные даты
День бабушек и дедушек празднуют в несколько дат. Например, на международном уровне праздник приходится на четвертое воскресенье июля, в этом году было 23 июля. Кроме 28 октября, бабушек и дедушек в Украине принято приветствовать еще 21 января.
- А вот христиане праздник бабушек и дедушек отмечают 26 июля. Потому что в этот день чествуют бабушку и дедушку Иисуса Христа – святых Анну и Иоакима.
Каждая страна мира имеет свою дату этого праздника. В частности, во Франции День бабушек и дедушек приходится на 5 марта, в Польше – на 21 января. Также 1 октября считается Международным днем пожилых людей.
Поздравления в картинках и словах
В день бабушек и дедушек
Желаю вам здоровья,
Удачи, счастья, радости
С огромною любовью!
Чтоб жили, улыбались вы,
Проблем совсем не знали,
И праздник этот радостный
С весельем отмечали!
© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-babushek-dedushek/2.htm
С Днем бабушек и дедушек / Фото "Твой мир"
Бабушка и дедушка, поздравляем вас с праздником! Пусть ваша жизненная чаша будет переполнена счастьем, здоровьем и любовью! Пусть все ваши желания сбудутся! И пусть у вас все будет так, как вы этого хотите!
Поздравления с Днем бабушек и дедушек / Фото Online.ua
Всех бабушек и дедушек
Сегодня поздравляю!
Веселых будней с внуками
Вам от души желаю.
Здоровья вам и крепости,
Чтоб всюду поспевать
И малышей капризных
Отлично воспитать.
Спасибо вам за помощь,
Добро и понимание.
Ведь бабушка и дедушка –
Не статус, а призвание!
© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-babushek-dedushek/2.htm
Поздравления с Днем бабушки и дедушки / Фото Amazing Ukraine
Самые родные мои бабушки и дедушка! Теплые руки, крепкие объятия, горячие поцелуи – нет в мире прекрасного места, чем рядом с вами! Вы делаете мир добрее, а нас счастливее. Живите долго-долго и радуйте нас светом своего сердца!
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Поздравляю с Днем бабушек и дедушек. От всего сердца желаю крепкого здоровья, бодрости души и оптимизма сердца, чтобы можно было и за огородами следить, и с внуками весело играть! Пусть внуки будут гордостью для вас, пусть каждый день они вас радуют счастливыми улыбками и теплыми объятиями!
С Днем бабушек и дедушек / Фото "Факты"
С Днем бабушек и дедушек
Хотим поздравить вас!
Желаем вам здоровья,
Любви, как в первый раз,
Пусть лучиками счастья
Наполнится ваш дом,
Достаток и удача
Всегда живут пусть в нем!
© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-babushek-dedushek/2.htm
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Мои милые бабушка и дедушка! Сегодня – ваш праздничный день, яркий и красивый. День бабушек и дедушек! Признаюсь вам сегодня в безграничной любви, целую вас по много раз. А еще – желаю, чтобы вы были здоровы, крепки и пусть удача всегда ходить за вами по пятам. Желаю, чтобы каждый день ваш был светлым и ярким, чтобы во всем был порядок. Вдобавок желаю сладких сновидений и радостных пробуждений, а еще – с семьей самых нежных и теплых отношений! Поздравляю с Днем бабушек и дедушек!
С Днем бабушек и дедушек / Фото Радио "Трек"
Бабулечки, дедулечки, мы поздравляем вас,
Вы как опора в жизни, вы солнышки для нас,
Вы небо ярко-синее, Вы нежные цветы.
Желаем исполнения заветнейшей мечты!
Желаем Вам улыбок и долгих-долгих лет,
Жить в радости и счастье, без горестей и бед.
Здоровья Вам сибирского, заботы, теплоты.
В душе чтоб было солнечно и пели соловьи!
© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-babushek-dedushek/2.htm
© https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-babushek-dedushek/2.htm