28 ноября – какой праздник в Украине и мире: что вещает сойка, которая прилетит в дом

28 ноября чтят память мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен. Этот праздник еще называют "Сойкиным днем". Также сегодня отмечают Всемирный День милосердия.

Иринарх Севастийский по профессии был палачом. Он казнил самых опасных преступников. Однажды на глазах мужчины казнили семерых девушек, отмечает 24 Канал.

Тоже интересно Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные

Местное руководство, которое было язычниками, осудило их за христианскую веру. Также девушки отказались принести дары идолам. Вместо этого они взяли статуэтки божков и бросили их в озеро Севан.

Женщин ждали страшные пытки. Однако ни одна даже не закричала, когда их клеймили раскаленным металлом. Когда Иринарх Севастийский увидел это, публично признал себя христианином. Впоследствии его приговорили к мученической смерти.

Приметы на этот день

Если в ваш дом сегодня прилетит сойка и споет песню – это хороший знак.

Если же встретите сойку на улице и увидите, куда она уйдет, вас ждет успех.

Если в этот день в колодце громко звенит ведро, то у хозяев скоро будет богатство.

Что отмечают в мире

Ежегодно 28 ноября отмечают Всемирный день милосердия. Впервые его отпраздновали в 2012 году в городе Мумбаи в Индии. Во время события присутствовал четырнадцатый Далай Лама. Основная цель праздника – распространять вегетарианство и становиться в защиту животных.

Также сегодня – Щедрый вторник. Праздник отмечают каждый год в следующий вторник после Дня благодарения. В этот день принято заниматься благотворительностью и делать добрые дела. Ввел Щедрый вторник нью-йоркский театр "Y" в 2012 году.