28 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 июля 988 года Владимир Великий крестил Киевскую Русь. Каждый год украинцы вспоминают это значительное историческое событие. Больше об этом дне и его запретах – рассказываем дальше.
28 июля – не только день Крещения Киевской Руси, но и именины у всех мужчин, имеющих имя Владимир, отмечает 24 Канал.
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28 июля – день Крещения Киевской Руси
Крещение Киевской Руси – историческое событие, состоявшееся в 988 году. Согласно преданию именно тогда, 28 июля, Владимир Великий принял новую веру, чтобы окрестить народ на Руси, чем изменил судьбу многих поколений украинцев.
С 2008 года день крещения Киевской Руси отмечается в Украине на государственном уровне. В этот день верующие не только вспоминают князя Владимира, но поздравляют с Днем ангела всех Владимиров.
Владимир Великий окрестил Киевскую Русь / Фото Pinterest
Что нельзя делать 28 июля: главные запреты
- В этот день запрещено употреблять алкоголь, поскольку он будет негативно влиять на ваше самочувствие.
- Нельзя сплетничать или обсуждать кого-либо, поскольку скоро все эти разговоры могут вернуться к вам бумерангом.
- В народе верят, что 28 июля нельзя работать в поле и жать хлеб.
- Также запрещено ссориться, врать и оскорблять других людей.
Приметы 28 июля
- Дождь утром – до солнечного дня.
- Нет радуги после дождя – впереди ясные дни.
- Вечером ожидается дождь.
- Кузнечики громко стрекочут – скоро будет жара.
- Пожелтевшая липа – осень этого года будет ранняя.