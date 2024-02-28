Какой праздник в Украине и мире 28 февраля: что нельзя делать сегодня

28 февраля в церкви чтят память преподобного Василия Декаполита. Наши предки в этот день шли в поле работать, чтобы весь год был такой продуктивный.

Незамужние девушки, например, делали калачи. Считалось, что их нужно съесть утром на голодный желудок, чтобы уже скоро встретить любимого и жениться. Больше о сегодняшнем празднике расскажет LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Василия Декаполита

Преподобного Василия знают, как монаха и ученика и сподвижника Прокопия Декаполита. Он жил в монастыре, который располагался в Константинополе. Тогда страной правил император Лев III, который распространял иконоборчество. Поэтому однажды он приказал заключить Василия вместе с учителем Прокопием. Святого отпустили, когда правитель отошел в мир иной. Умер преподобный в 750 году.

Что нельзя делать

Лучше никому не рассказывать о своих планах.

Не стоит обманывать, спешить и стричь волосы.

Ненужные вещи рекомендуется выбросить в другой день.

Нельзя подметать пол, чтобы не лишиться здоровья и счастья.

Народные приметы

Если прилетят жаворонки и грачи, то на улице уже будет тепло.

Дождь – к сырому лету.

Если солнце будет иметь круги, то в этом году получите обильный урожай.

Пасмурный день – к ночным заморозкам.

Если еще будут висеть сосульки, то тепло придет не скоро.

Что еще отмечают

Ежегодно 28 февраля отмечается День штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины. Праздник ввел Министр обороны Украины в 2008 году. Сегодня традиционно поздравляем служащих с их профессиональным днем.

Также 28 февраля имеем Всемирный день портных. Дату выбрали в честь дня рождения Уильяма Хога, который изобрел швейную машину. Сейчас этот праздник отмечается во всем мире.