28 августа – Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

28 августа в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Больше об этом празднике и запретах на этот день читайте дальше.

28 августа верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Интересный праздник, который является одним из главных 12 христианских праздников, расскажет 24 Канал.

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В последние годы земной жизни Дева Мария проживала в Иерусалиме. По библейским преданиям она умерла во сне. Ее тело отнесли в Гефсиманский сад. Через три дня апостолы обнаружили, что Пресвятая Богородица воскресла и вознеслась на небо.

Слово "успение" означает мирную кончину, что и произошло с Богородицей. Праздник символизирует для христиан то, что земная жизнь – лишь краткая часть единения с Богом.

В праздник Успения христиане идут в храм и обращаются в молитвах к Деве Марии. В этот день заведено освящать зелье (цветы, травы) и фрукты.

Что нельзя делать в Успении

28 августа отмечают Максим, Александр, Матвей, Василий, Мария, Федор.

В этот праздник, как и в другие, нельзя ссориться, сплетничать, злословить.

Сегодня нельзя вышивать, вязать, шить и заниматься физической работой.

Праздничный день считался неудачным для венчания и сватовства.

Считалось, что сегодня нельзя ходить по росе – символизирует слезы Богородицы.

Лучше не брать в руки острые предметы.

Приметы на 28 августа