Какой сегодня, 27 мая, праздник и что нельзя делать: все об этом дне

27 мая верующие чтят память мученика Исидора. В Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Что нельзя делать сегодня и приметы смотрите ниже.

27 мая в церковном календаре – день памяти мученика Исидора Блаженного, пишет 24 Канал. Он родился в Александрии и с юных лет решил быть воином.

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В то время царило язычество, а воины должны обязательно поклоняться богам. Но Исидор отказался отрекаться от христианства. Его пытали и даже отрезали язык, но ничто не сломило его веру. Тогда мученика казнили.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться, скандалы приведут к беде.

Лучше не ехать в длинную дорогу.

Сегодня запрещено употреблять алкоголь.

Нельзя думать о плохом.

Приметы на 27 мая

Пасмурное утро и ясный вечер – значит, огурцы сойдут плохо.

Красный закат – погода будет переменчивой.

Громко слышно пение соловья – урожай будет щедрым.

Если холодная погода сегодня – таким будет лето.

27 мая празднуют Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

День в Украине и мире

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Этот праздник ежегодно отмечается в Украине в последнюю субботу мая. Его создали в целях поощрения работников в этой сфере и популяризации чтения.

Всемирный день интерьера и день дизайнера интерьеров. Международная федерация архитекторов и дизайнеров интерьера организовала эти события в 2004 году. В этот день дизайнеры отмечают профессиональный праздник – их работа важна и незаменима.