Какой праздник 27 июля – что нельзя делать сегодня и этот день в Украине
27 июля христиане чтят память апостола Акилы. В Украине сегодня отмечают День медицинского работника. Узнайте больше об этом дне дальше.
27 июля в церковном календаре – день памяти апостола Акилы, пишет 24 Канал. Он жил в Риме во времена императора Клавдия. Тот выгнал Акилу из города, поэтому он с женой Прискиллой переселился в Коринфу.
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Там Акила встретил апостола Павла, гостившего у них некоторое время. Акила с супругой приняли христианство и стали проповедовать. Супруги убили язычники.День ангела 27 июля празднуют Иоанн, Стефан.
Что нельзя делать сегодня
- Этот день неудачен, чтобы вести переговоры.
- Считалось, что сегодня ничего нельзя поднимать с земли.
- В этот день лучше не стоять на ветру.
- Запрещено выбрасывать еду из стола.
Приметы на 27 июля
- Сегодня сухо и жарко – зима будет морозная.
- Солнце вечером красное – ждите дождей.
- В этот день упадет дождь – ненастье будет еще неделю.
- Сухая погода сегодня до теплой осени.
- Глухой гром – к легкому дождю, громкий – к ливню.
День в Украине и мире
День медицинского работника. Первый президент Леонид Кравчук установил этот праздник на 3 июня 1994 года. Владимир Зеленский в этом году перенес его на 27 июля. Ведь украинские медики, ценой жизни спасающие других, не могут отмечать профессиональный праздник в один день с оккупантами.