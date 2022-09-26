26 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 сентября чтят память священника Корнилия, жившего в I веке на территории Рима. В мире отмечают день контрацепции. Кто празднует именины этого дня и какие памятные даты 26 сентября читайте дальше.

Именины: кто в этот день празднует день Ангела

26 сентября день Ангела отмечают Илья, Николай, Александр, Степан, Юлиан, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Праздник в Украине и мире

Всемирный день контрацепции;

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Праздник в церковном календаре

26 сентября христиане чествуют священника Корнилия, жившего в I веке на территории Рима. В народе говорят, что после Корнилия ничего не растет. Именно поэтому 26 сентября нужно собрать все корнеплоды: морковь, свеклу, редьку.

Приметы 26 сентября

Дождливый день – урожай будет хороший;

Если все грачи полетели на зимовку – ждите снег;

С калины опадают ягоды – до заморозков.

Что нельзя делать 26 сентября