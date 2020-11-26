26 ноября православная церковь чтит память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского, который является одним из трех Вселенских святителей.

Именины сегодня отмечают: Герман, Иван, Василий.

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Народные приметы на 26 ноября

– Порывистый ветер 26 ноября затихает только к вечеру – в ближайшие дни ожидается потепление.

– Шум леса слышится – к несчастью.

– Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.

– Деревья покрылись инеем – по приметам, будет урожайный год.

– Каркают вороны – ждите оттепели.

– Если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай.

– Млечный путь хорошо виден – наступит стужа.

– Если звезды ярко сверкают на небе, то ждите снегопада и похолодания.

– Любые осадки в этот день обещают наступление урожайного года.

– Людей, чьи имена начинаются на букву "И", в этот день ждет успех.

Что можно делать 26 ноября

В этот день надо лечить детей с нарушением речи. Считается, что эти сутки особенно удачны.

Что нельзя делать 26 ноября