26 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 ноября православная церковь чтит память Иоанна Златоуста – архиепископа Константинопольского, который является одним из трех Вселенских святителей.
Именины сегодня отмечают: Герман, Иван, Василий.
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Народные приметы на 26 ноября
– Порывистый ветер 26 ноября затихает только к вечеру – в ближайшие дни ожидается потепление.
– Шум леса слышится – к несчастью.
– Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.
– Деревья покрылись инеем – по приметам, будет урожайный год.
– Каркают вороны – ждите оттепели.
– Если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай.
– Млечный путь хорошо виден – наступит стужа.
– Если звезды ярко сверкают на небе, то ждите снегопада и похолодания.
– Любые осадки в этот день обещают наступление урожайного года.
– Людей, чьи имена начинаются на букву "И", в этот день ждет успех.
Что можно делать 26 ноября
- В этот день надо лечить детей с нарушением речи. Считается, что эти сутки особенно удачны.
Что нельзя делать 26 ноября
- На Иоанна Златоуста нельзя ругаться, ведь Бог не услышит ваших молитв.
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