26 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 марта украинцы перешли на летнее время. В Украине это День национальной гвардии. Православные верующие в этот день чтят память святителя Никифора, а также четвертую неделю Великого поста.

26 марта украинцы перевели стрелки часов в час вперед. Таким образом, страна перешла на летнее время этого дня. О других важных событиях и праздниках читайте на 24 Канале.

Читайте также День СБУ 2023: красноречивые картинки-поздравления с профессиональным праздником

26 марта в православном календаре

Этот день называется Никифоровым днем. Все потому, что это день переноса мощей Никифора святителя. Он жил в Константинополе, был патриархом и советником императора Льва IV. Следующий правитель осудил его за то, что Никифор чествовал иконы, и выслал на остров. Он прожил там в одиночестве до конца дней, а через 19 лет на остров прибыл святой Методий и обнаружил, что останки Никифора нетленны. Он перевез их в храм Софии, а затем в церковь Святых Апостолов.

Также в православном календаре 26 марта – день памяти преподобного Иоанна Листвичника. Он стал монахом в 20 лет и провел в монастыре еще 19. После этого Иоанн 40 лет ходил по пустыне, молился и постился. Он написал книгу "Лестница", где изложил мысли о духовной святости.

Что нельзя делать 26 марта

В этот день принято с особым уважением и любовью относиться к растениям. Потому запрещено рубить деревья, дрова обламывать ветки или рвать цветы.

Не стоит ходить в лес – в это время из спячки выходят медведи.

Нельзя конфликтовать, ссориться и злословить.

Приметы на 26 марта

Проснулся медведь – началась настоящая весна.

Если из березы обильно течет сок – лето будет ненастным.

Подул северный ветер и прогремел гром – весна будет затяжной, а летние дни – холодными.

Туман в Никифоров день – летом будет много дождя.

Гуси купаются в воде – будет щедрый урожай хлеба и теплое лето.

26 марта празднуют: Кристина, Терентий, Николай, Александр, Михаил, Григорий.

Какой это день в Украине и мире

День Национальной гвардии Украины. Этот профессиональный праздник утвердил Петр Порошенко в 2015 году. Нацгвардия – военное формирование с правоохранительными функциями.

Фиолетовый день (день больных эпилепсией). Основательницей происшествия стала 9-летняя девочка, которая болела эпилепсией. Она приколола к одежде фиолетовую ленту. Целью дня является опровержение мифов о заболевании.