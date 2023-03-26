26 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 марта украинцы перешли на летнее время. В Украине это День национальной гвардии. Православные верующие в этот день чтят память святителя Никифора, а также четвертую неделю Великого поста.
26 марта украинцы перевели стрелки часов в час вперед. Таким образом, страна перешла на летнее время этого дня. О других важных событиях и праздниках читайте на 24 Канале.
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26 марта в православном календаре
Этот день называется Никифоровым днем. Все потому, что это день переноса мощей Никифора святителя. Он жил в Константинополе, был патриархом и советником императора Льва IV. Следующий правитель осудил его за то, что Никифор чествовал иконы, и выслал на остров. Он прожил там в одиночестве до конца дней, а через 19 лет на остров прибыл святой Методий и обнаружил, что останки Никифора нетленны. Он перевез их в храм Софии, а затем в церковь Святых Апостолов.
Также в православном календаре 26 марта – день памяти преподобного Иоанна Листвичника. Он стал монахом в 20 лет и провел в монастыре еще 19. После этого Иоанн 40 лет ходил по пустыне, молился и постился. Он написал книгу "Лестница", где изложил мысли о духовной святости.
Что нельзя делать 26 марта
- В этот день принято с особым уважением и любовью относиться к растениям. Потому запрещено рубить деревья, дрова обламывать ветки или рвать цветы.
- Не стоит ходить в лес – в это время из спячки выходят медведи.
- Нельзя конфликтовать, ссориться и злословить.
Приметы на 26 марта
- Проснулся медведь – началась настоящая весна.
- Если из березы обильно течет сок – лето будет ненастным.
- Подул северный ветер и прогремел гром – весна будет затяжной, а летние дни – холодными.
- Туман в Никифоров день – летом будет много дождя.
- Гуси купаются в воде – будет щедрый урожай хлеба и теплое лето.
Какой это день в Украине и мире
День Национальной гвардии Украины. Этот профессиональный праздник утвердил Петр Порошенко в 2015 году. Нацгвардия – военное формирование с правоохранительными функциями.
Фиолетовый день (день больных эпилепсией). Основательницей происшествия стала 9-летняя девочка, которая болела эпилепсией. Она приколола к одежде фиолетовую ленту. Целью дня является опровержение мифов о заболевании.