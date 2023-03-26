26 березня українці перевели стрілки годинника на годину вперед. Таким чином країна перейшла на літній час цього дня. Про інші важливі події й свята читайте на 24 Каналі.

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26 березня у православному календарі

Цей день називають Никифоровим днем. Все тому, що це день перенесення мощів Никифора святителя. Він жив у Константинополі, був патріархом та радником імператора Лева IV. Наступний правитель засудив його через те, що Никифор ушановував ікони, і вислав на острів. Він прожив там у самоті до кінця днів, а через 19 років на острів прибув святий Методій і виявив, що останки Никифора – нетлінні. Він перевіз їх до храму Софії, а згодом до церкви Святих Апостолів.

Також у православному календарі 26 березня – день пам'яті преподобного Іоанна Ліствичника. Він став ченцем у 20 років та провів у монастирі ще 19. Після цього Іоанн 40 років ходив пустелею, молився і постив. Він написав книжку "Ліствиця", де виклав думки про духовну святість.

День ангела 26 березня святкують: Христина, Терентій, Микола, Олександр, Михайло, Григорій.

Що не можна робити 26 березня

Цього дня прийнято з особливою повагою та любов'ю ставитися до рослин. Тому заборонено рубати дерева, дрова обламувати гілки або рвати квіти.

Не варто ходити в ліс – у цей час зі сплячки виходять ведмеді.

Не можна конфліктувати, сваритися та лихословити.

Прикмети на 26 березня

Прокинувся ведмідь – розпочалась справжня весна.

Якщо з берези рясно тече сік – літо буде непогожим.

Подув північний вітер і прогримів грім – весна буде затяжною, а літні дні – холодними.

Туман у Никифорів день – влітку буде багато дощити.

Гуси купаються у воді – буде щедрий врожай хліба і тепле літо.

Який це день в Україні та світі

День Національної гвардії України. Це професійне свято затвердив Петро Порошенко у 2015 році. Нацгвардія – військове формування з правоохоронними функціями.

Фіолетовий день (День хворих на епілепсію). Засновницею події стала 9-річна дівчинка, яка хворіла на епілепсію. Вона приколола до одягу фіолетову стрічку. Метою дня є спростування міфів про захворювання.