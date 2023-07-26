Какой сегодня, 26 июля, праздник – что нельзя делать и у кого именины в этот день

26 июля верующие отмечают День Собора архангела Гавриила. В мире сегодня День парашютиста. Что нельзя делать в этот день, читайте дальше.

26 июля христиане чтят память святителя Юлиана, пишет 24 Канал. До крещения он носил имя Симон и был прокаженным. Несмотря на это, в его дом пришел Иисус и исцелил его.

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Будучи уже Юлианом, он отправился проповедовать христианство по советам апостола Петра. Долгое время он был в Италии, где стал епископом Кеноманийским. Святитель помогал молитвами и делом, исцелял больных и обращал в христианство.

Верующие также празднуют День Собора архангела Гавриила. Его называют Левой рукой Бога и предвестником Божьим. Ведь именно Гавриил известил Деву Марию о беременности. Собор архангела Гавриила празднуют по случаю освящения церкви в Константинополе по его имени.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ругаться и ругаться.

Сегодня нельзя унывать и думать о плохом.

В этот день запрещено быть алчным.

Нельзя выбрасывать хлеб.

26 июля празднуют Антоний, Гавриил, Юлиан, Сара, Стефан.

Приметы на 26 июля

Сегодня сухо – значит, осень будет длинной и теплой.

Сильные ливни – к неурожаю.

Если ласточки летают низко – осень будет длиться долго.

Много ржи на полях – хорошо уродит малина.

Утки крякают во время дождя – погода улучшится.

День в Украине и мире

День парашютиста или скайдайвера. Это неофициальный праздник украинских профессиональных парашютистов или просто любителей этой сферы. Это не только развлечение, но и способ спасать жизнь, а теперь элемент подготовки десанта.