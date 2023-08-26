26 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 августа христиане чтят преподобного Максима Исповедника. В Украине отмечают День авиации. Больше об этом дне читайте дальше.
26 августа – день памяти Максима Исповедника. Он родился в VI веке в Константинополе, в благочестивой знатной семье, пишет 24 Канал.
Смотрите также День Независимости Украины: впечатляющая история праздника
После получения образования и придворной службе он предпочел монашескую жизнь. Максим боролся с еретиками, но впоследствии был вынужден уехать в Африку. Но его все равно схватил император и отправил в тюрьму. Его пытали и убили.Именины 26 августа празднуют Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Тихон, Яков, Оксана, Ирина.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя злословить и ссориться.
- В этот день лучше не унывать.
- Нельзя сегодня отказывать в помощи.
- Лучше не веселиться и не употреблять алкоголь, ведь действует пост.
Приметы на 26 августа
- Если цветение рябины позднее – ждите длинную и теплую осень.
- Если сегодня жарко, зима будет морозной.
- Многие грибы в лесу – щедро уродит хлеб в следующем году.
- Пожелтевшие листья на березах – скоро придет осень.
День в Украине и мире
День авиации Украины. Профессиональный праздник был основан в 1993 году. Сегодня следует поблагодарить военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта Украины.
День дальнобойщика. Это неофициальный праздник, который отмечают каждый год в последнюю субботу августа. В этот день вспоминают о сложной работе дальнобойщиков и желают каждому ровных дорог и комфортабельных поездок.