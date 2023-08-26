26 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 августа христиане чтят преподобного Максима Исповедника. В Украине отмечают День авиации. Больше об этом дне читайте дальше.

26 августа – день памяти Максима Исповедника. Он родился в VI веке в Константинополе, в благочестивой знатной семье, пишет 24 Канал.

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После получения образования и придворной службе он предпочел монашескую жизнь. Максим боролся с еретиками, но впоследствии был вынужден уехать в Африку. Но его все равно схватил император и отправил в тюрьму. Его пытали и убили.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя злословить и ссориться.

В этот день лучше не унывать.

Нельзя сегодня отказывать в помощи.

Лучше не веселиться и не употреблять алкоголь, ведь действует пост.

Приметы на 26 августа

Если цветение рябины позднее – ждите длинную и теплую осень.

Если сегодня жарко, зима будет морозной.

Многие грибы в лесу – щедро уродит хлеб в следующем году.

Пожелтевшие листья на березах – скоро придет осень.

26 августа празднуют Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Тихон, Яков, Оксана, Ирина.

День в Украине и мире

День авиации Украины. Профессиональный праздник был основан в 1993 году. Сегодня следует поблагодарить военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта Украины.

День дальнобойщика. Это неофициальный праздник, который отмечают каждый год в последнюю субботу августа. В этот день вспоминают о сложной работе дальнобойщиков и желают каждому ровных дорог и комфортабельных поездок.