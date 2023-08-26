26 серпня – день пам'яті Максима Сповідника. Він народився в VI столітті у Константинополі, у побожній знатній родині, пише 24 Канал.

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Після здобуття освіти й придворній службі він віддав перевагу монашому життю. Максим боровся з єретиками, але згодом був вимушений виїхати в Африку. Та його однаково схопив імператор та відправив до в'язниці. Його катували й вбили.

Іменини 26 серпня святкують Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Парамон, Тихон, Яків, Оксана, Ірина.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лихословити та сваритися.

У цей день краще не сумувати.

Не можна сьогодні відмовляти у допомозі.

Краще не веселитися і не вживати алкоголь, адже діє піст.

Прикмети на 26 серпня

Якщо цвітіння горобини пізнє – очікуйте довгої й теплої осені.

Якщо сьогодні спекотно – зима буде морозною.

Багато грибів у лісі – щедро вродить хліб наступного року.

Пожовкло листя на березах – скоро прийде осінь.

День в Україні та світі

День авіації України. Професійне свято заснували у 1993 році. Сьогодні варто подякувати військовим і цивільним авіаторам та працівникам авіаційної промисловості й транспорту України.

День далекобійника. Це неофіційне свято, яке відзначають щороку в останню суботу серпня. У цей день згадують про складну роботу далекобійників та бажають кожному рівних доріг і комфортних поїздок.