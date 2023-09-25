25 сентября – какой праздник сегодня и кто празднует именины в этот день

25 сентября верующие чтят память Ефросинии Александрийской. В мире отмечают День фармацевта. Больше о сегодня узнавайте дальше.

25 сентября Православная Церковь Украины чтит память преподобной Ефросинии Александрийской, пишет 24 Канал. Она родилась в богатой семье, но рано потеряла мать. Поэтому ее воспитывал отец, именно он привил любовь к Богу.

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Когда Ефросинии исполнилось 18 лет, ее отец захотел, чтобы девушка вышла замуж. Но она хотела стать монахиней, но убоялась, что в женском монастыре ее найдут. Поэтому назвалась Измарагдом и пошла в мужской монастырь.

Говорят, что отец Евфросинии затосковал и ходил общаться к монаху в том же мужском монастыре. Он очень сдружился с монахом Измарагдом. Всю правду он узнал только перед смертью дочери. Похоронив Ефросинью, он и сам принял монашество.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя сегодня никому завидовать.

Запрещено злословить и устраивать конфликты, обижаться.

Сегодня нельзя лениться.

25 сентября празднуют Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.

Приметы на 25 сентября

Грачи улетают – значит можно ожидать снега.

Сегодня пошел дождь – погода еще будет пасмурной.

Слышен гром – до теплой осени.

С березы листья не упали – до снега еще далеко.

День в Украине и мире

Всемирный день фармацевта. Хотя в Украине этот профессиональный праздник, как правило, отмечают в третью субботу сентября, в мире его празднуют сегодня. В этот день в 2009 году в Стамбуле была создана Международная фармацевтическая организация, которая является партнером ВОЗ.