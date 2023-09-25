25 вересня Православна Церква України вшановує пам'ять преподобної Єфросинії Олександрійської, пише 24 Канал. Вона народилась у багатій родині, але рано втратила матір. Тому її виховував батько, саме він прищепив любов до Бога.

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Коли Єфросинії виповнилося 18, її батько забажав, щоб дівчина вийшла заміж. Та вона хотіла стати черницею, але забоялась, що в жіночому монастирі її знайдуть. Тому назвалась Ізмарагдом та пішла до чоловічого монастиря.

Подейкують, що батько Єфросинії затужив та ходив спілкуватися до ченця у тому самому чоловічому монастирі. Він дуже здружився з монахом Ізмарагдом. Всю правду він дізнався тільки перед смертю доньки. Поховавши Єфросинію, він і сам прийняв чернецтво.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна сьогодні нікому заздрити.
  • Заборонено лихословити та влаштовувати конфлікти, ображатися.
  • Сьогодні не можна лінуватися.

Прикмети на 25 вересня

  • Граки відлітають – значить можна чекати снігу.
  • Сьогодні пішов дощ – погода ще буде похмурою.
  • Чутно грім – до теплої осені.
  • З берези листя не впало – до снігу ще далеко.

День в Україні та світі

Всесвітній день фармацевта. Хоч в Україні це професійне свято зазвичай відзначають у третю суботу вересня, у світі його святкують сьогодні. Цього дня у 2009 році у Стамбулі створили Міжнародну фармацевтичну організацію, яка є партнером ВООЗ.