25 ноября чествуют патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в VI-VII веках. В это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже по окончании зимы — на Масленицу.

По воле родителей Иоанн Милостивый вступил в брак и имел детей. Когда женщина святого и дети умерли, он стал монахом.

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Основным своим делом святой считал милостыню и благодеяния нуждающимся. В начале своего служения, он приказал перечислить всех бедных и убогих, которые были в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное кормление.

Именины сегодня празднуют: Александр, Владимир, Константин.

Народные приметы на 25 ноября

– Еще не похолодало – весна будет ранней

– Морось утром наблюдается – вечером будут заморозки.

– Облака плывут против ветра – ждите снегопада в ближайшее время.

– Снег выпал 25 ноября – пролежит до весны, а сама весна будет поздней.

Что можно делать 25 ноября

Если в этот день сделать доброе дело, то это обязательно зачтется умершим родственникам и облегчит им участь на том свете. Покупки, совершенные в этот день, будут удачными и прослужат долго. Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы к Иоанну Милостивому уберегут детей от заболеваний.

Что нельзя делать 25 ноября