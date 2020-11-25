25 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 ноября чествуют патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в VI-VII веках. В это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже по окончании зимы — на Масленицу.
По воле родителей Иоанн Милостивый вступил в брак и имел детей. Когда женщина святого и дети умерли, он стал монахом.
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Основным своим делом святой считал милостыню и благодеяния нуждающимся. В начале своего служения, он приказал перечислить всех бедных и убогих, которые были в Александрии. Их оказалось более семи тысяч человек. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное кормление.
Именины сегодня празднуют: Александр, Владимир, Константин.
Народные приметы на 25 ноября
– Еще не похолодало – весна будет ранней
– Морось утром наблюдается – вечером будут заморозки.
– Облака плывут против ветра – ждите снегопада в ближайшее время.
– Снег выпал 25 ноября – пролежит до весны, а сама весна будет поздней.
Что можно делать 25 ноября
- Если в этот день сделать доброе дело, то это обязательно зачтется умершим родственникам и облегчит им участь на том свете.
- Покупки, совершенные в этот день, будут удачными и прослужат долго.
- Родителям надо молиться за своих детей, которые часто зимой болеют. Молитвы к Иоанну Милостивому уберегут детей от заболеваний.
Что нельзя делать 25 ноября
- Не покупайте в этот день обувь, ведь это приведет к неудачам в личной жизни.
- Если вам надо отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
- Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
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