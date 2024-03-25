Какой праздник 25 марта: почему сегодня нельзя давать в долг

В понедельник, 25 марта, отмечается большой церковный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. По традиции, в этот день стоит посетить литургию и помолиться. Можно попросить здоровья, защиты, помощи в трудных ситуациях и прощения грехов.

Важно соблюдать определенные правила чтобы не привлечь в этот день никакую беду. Больше о том, что нельзя делать сегодня, расскажет Lifestyle 24.

Интересно Когда Украина будет переходить на летнее время в 2024 году: точная дата и время

Благовещение Пресвятой Богородицы

Родители Богородицы отдали ее на воспитание в храм в Иерусалиме, когда девочке исполнилось три года. Там Дева Мария дала обещание Всевышнему, что останется девственницей. Позже она вела скромную жизнь со своим мужем Иосифом.

Явление, когда Архангел Гавриил явился перед Богородицей, чтобы рассказать ей благую весть, описано в Евангелии от Луки.

Первое, что услышала Мария от ангела, было: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой". Будущая Богородица испугалась из-за того, что должна была родить Мессию, но все же приняла Божью волю: "Да будет Мне по слову твоему".

Интересно, что дату 25 марта для празднования Благовещения выбрали не случайно. Между ней и 25 декабря, когда празднуют Рождество Христово – ровно девять месяцев.

Благовещение Пресвятой Богородицы – это символ воплощения Господа в человеческом мире и начало искупления грехов.

Приметы на Благовещение

Если "солнце играет", то год будет благополучным, а урожай – богатым;

Дождь в этот день – уродится рожь;

Снег еще не растаял – хороших всходов не будет;

Вернулись перелетные птицы – к скорому лету.

Что нельзя делать на Благовещение

заниматься тяжелым физическим трудом и домашними хлопотами;

шить, стирать, вязать, готовить;

оскорблять окружающих, ссориться, грешить;

отправляться в дальнюю дорогу;

давать в долг или выносить что-то из дома, чтобы избежать потери в будущем.

Что еще отмечают 25 марта

Ежегодно в этот день празднуют еще День Службы Безопасности Украины. Именно сегодня, 32 года назад, Верховная Рада Украины подписала закон "О Службе безопасности Украины".

Также сегодня празднуют Международный день вафель и День чтения Толкина.