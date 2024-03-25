Важливо дотримуватися певних правил аби не наврочити в цей день ніякої біди. Більше про те, що не можна робити сьогодні, розповість Lifestyle 24.

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Благовіщення Пресвятої Богородиці

Батьки Богородиці віддали її на виховання до храму в Єрусалимі, коли дівчинці виповнилося три роки. Там Діва Марія дала обітницю Всевишньому, що залишиться незайманою. Пізніше вона вела скромне життя зі своїм чоловіком Йосипом.

Явище, коли Архангел Гавриїл явився перед Богородицею, щоб розповісти їй благу вість, описане в Євангелії від Луки.

Перше, що почула Марія від ангела, було: "Радуйся, Благодатна! Господь з тобою". Майбутня Богородиця злякалася через те, що повинна була народити Месію, але все ж прийняла Божу волю: "Так буде мені по слову твоєму".

Цікаво, що дату 25 березня для святкування Благовіщення обрали не випадково. Між нею та 25 грудня, коли святкують Різдво Христове – рівно дев'ять місяців.

Благовіщення Пресвятої Богородиці – це символ втілення Господа в людському світі та початок відкуплення гріхів.

Прикмети на Благовіщення

Якщо "сонце грає", то рік буде щасливим, а врожай – багатим;

Дощ цього дня – вродить жито;

Сніг ще не розтанув – хороших сходів не буде;

Повернулися перелітні птахи – до швидкого літа.

Що не можна робити на Благовіщення

займатися важкою фізичною працею та домашніми клопотами;

шити, прати, в'язати, готувати;

ображати людей, сваритися, грішити;

вирушати в далеку дорогу;

давати в борг або виносити щось із дому, щоб уникнути втрати в майбутньому.

Що ще відзначають 25 березня

Щорічно цього дня святкують ще День Служби Безпеки України. Саме сьогодні, 32 роки тому, Верховна Рада України підписала закон "Про Службу безпеки України".

Також сьогодні відзначають Міжнародний день вафель та День читання Толкіна.