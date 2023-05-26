25 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

25 мая в церковном календаре – день памяти мученика Александра. В мире отмечают День Бермудских островов. Смотрите ниже, что нельзя делать сегодня и кто празднует именины.

25 мая верующие чтят память мученика Александра. Он был воином во времена правления императора Максимилиана, пишет 24 Канал.

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Военная профессия не мешала Александру быть христианином. Однажды другие воины устроили большое языческое празднование с жертвоприношением, но Александр остался дома. На воина приложили императору. Максимилиан сначала хотел помиловать воина и требовал, чтобы он отрекся от веры. Александр остался христианином, за что погиб.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя никому отдавать чужие вещи – это может привести к несчастью.

Лучше не купаться в водоемах.

Считалось, что сегодня неудачный день для дорогих покупок.

Приметы на 25 мая

Сегодня мало комаров – значит, до конца месяца не будет дождя.

Ласточки и стрижи низко летают – к дождю.

Летает много мошек – щедро уродят грибы.

Птицы поют до рассвета – значит, будет дождь.

25 мая празднуют Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина.

День в Украине и мире

Всемирный день линди-хоп. Линди-хоп – это афроамериканский танец, сочетающий в себе сольные и партнерские движения, импровизацию и элементы афроамериканских движений.

День Бермудских островов. Сегодня на Бермудах – национальный праздник. В Гамильтоне проходит парад и автомобильные переключения.