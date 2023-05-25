Какой церковный праздник 25 мая – что нельзя делать сегодня, день в Украине и мире

25 мая христиане празднуют день памяти святителя Эпифания и Вознесения Господня. В мире отмечают День филолога. Смотрите ниже, что нельзя делать сегодня.

25 мая в церковном календаре – день памяти святителя Эпифания Кипрского, пишет 24 Канал. Кстати, он небесный покровитель Епифания, митрополита Киевского.

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Эпифаний родился в благополучной семье и получил хорошее образование. Однажды он встретил на улице монаха, который отдавал наряд нищему. Поэтому решил сам принять монашество.

Святитель славился простым нравом, большой стойкостью в вере, любви и милосердии к бедным. Он получил дар чудотворения, а во время литургии увидел восхождение Святого Духа. Эпифания похоронили в храме, который сам построил при жизни. Он считается отцом и учителем Церкви.

Что нельзя делать сегодня

Считается, что сегодня запрещено срезать цветы кувшинок.

Нельзя ругаться, употреблять плохие слова и ссориться.

Лучше не ходить в гости в этот день.

25 мая празднуют Антон, Герман, Эпифаний, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Фёдор, Филипп, Ян.

Приметы на 25 мая

До сегодняшнего дня зацвела рябина – щедро уродит лен.

Пасмурное утро – значит лето будет дождливым.

Красный рассвет сулит мало дождей летом.

Слышно пение соловья ночью – к хорошей погоде.

День в Украине и мире

День филолога. Сегодня профессиональный праздник отмечают люди, занимающиеся изучением и популяризацией языка. Украинцы особенно понимают, какую важную роль играет язык – она не только инструмент общения, но и оружие и способ идентификации.