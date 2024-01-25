Какой церковный праздник 25 января: почему сегодня нельзя хвастаться своими успехами
По новому церковному календарю 25 января христиане чтят память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Также сегодня отмечается День противоречивой одежды.
Подробнее о праздниках читайте на сайте 24 Канала. Также узнайте, какие народные приметы и запреты существуют в этот день.
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День памяти святителя Григория Богослова
Григорий Богослов родился в уважаемой христианской семье. Хотя его отец сначала поклонялся идолам, впоследствии стал епископом. Святитель также имел братьев и сестер. Дети получили хорошее образование. Некоторое время Григорий учился у своего дяди, преподававшего риторику. Потом пошел в школу. Однажды мужчина принял решение, что будет служить Богу, поэтому уехал в Афины. Там он познакомился с Василием Великим, получил христианское образование и преподавал красноречие.
После этого Григорий Богослов отправился служить в монастырь, а впоследствии стал епископом. Он заботился о старших людях, а также о тех, что были в больнице. После смерти Василия Великого святитель переехал в Константинополь. В то время в городе жило много отступников, поэтому Григорий проводил богослужение дома. Еретики были очень этим недовольны, однако Богослову удалось избежать наказания и стать руководителем Константинопольской церкви. Умер святой примерно в 390 году.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться, злиться, обижаться, злословить и лениться.
- Запрещено оскорблять близких людей.
- Не стоит пить много алкоголя и употреблять тяжелую пищу.
- Нельзя рассказывать всем о своих успехах, потому что отпугнете везения.
Народные приметы
- Если выпадет много снега, следующая зима придет поздно.
- Если услышите воробьев, то скоро потеплеет.
- Если начнется снегопад, весна будет ранней.
- Если будут петь синички, то ждите холодной погоды.
Что еще отмечают
День противоречивой одежды отмечается каждый год в четвертый четверг января. Сегодня следует экспериментировать со стилем и одевать необычные вещи. В этот день можно нарушать все модные правила, чтобы проявить свою индивидуальность.