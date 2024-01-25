Какой церковный праздник 25 января: почему сегодня нельзя хвастаться своими успехами

По новому церковному календарю 25 января христиане чтят память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Также сегодня отмечается День противоречивой одежды.

Подробнее о праздниках читайте на сайте 24 Канала. Также узнайте, какие народные приметы и запреты существуют в этот день.

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День памяти святителя Григория Богослова

Григорий Богослов родился в уважаемой христианской семье. Хотя его отец сначала поклонялся идолам, впоследствии стал епископом. Святитель также имел братьев и сестер. Дети получили хорошее образование. Некоторое время Григорий учился у своего дяди, преподававшего риторику. Потом пошел в школу. Однажды мужчина принял решение, что будет служить Богу, поэтому уехал в Афины. Там он познакомился с Василием Великим, получил христианское образование и преподавал красноречие.

После этого Григорий Богослов отправился служить в монастырь, а впоследствии стал епископом. Он заботился о старших людях, а также о тех, что были в больнице. После смерти Василия Великого святитель переехал в Константинополь. В то время в городе жило много отступников, поэтому Григорий проводил богослужение дома. Еретики были очень этим недовольны, однако Богослову удалось избежать наказания и стать руководителем Константинопольской церкви. Умер святой примерно в 390 году.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, злиться, обижаться, злословить и лениться.

Запрещено оскорблять близких людей.

Не стоит пить много алкоголя и употреблять тяжелую пищу.

Нельзя рассказывать всем о своих успехах, потому что отпугнете везения.

Народные приметы

Если выпадет много снега, следующая зима придет поздно.

Если услышите воробьев, то скоро потеплеет.

Если начнется снегопад, весна будет ранней.

Если будут петь синички, то ждите холодной погоды.

Что еще отмечают

День противоречивой одежды отмечается каждый год в четвертый четверг января. Сегодня следует экспериментировать со стилем и одевать необычные вещи. В этот день можно нарушать все модные правила, чтобы проявить свою индивидуальность.