25 июля – какой сегодня праздник и запреты на день, кто празднует именины
25 июля христиане чествуют мучеников Прокла и Иллария. В мире сегодня День зубного техника. Смотрите дальше, что нельзя делать сегодня и кто празднует именины.
25 июля в церковном календаре – день памяти мучеников Прокла и Иллария, пишет 24 Канал. Они родились в Римской империи, когда ею правил Троян.
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Прокл исповедовал христианство, за это его заключили в тюрьму. Перед казнью его заставили идти за колесницей, но в какой-то момент она остановилась. Лишь после того, как правитель города Максим уверовал в христианство, колесница снова тронулась. По дороге Прокл встретил племянника Иллария – тот также заявил о вере в Бога. Но их обоих казнили.Именины 25 июля празднуют Арсений, Вероника, Гаврило, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Семен, Федор.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено сплетничать.
- Сегодня нельзя стирать и заниматься бытом.
- Этот день считался неудачным для ремонта.
- Нельзя сегодня начинать важные дела.
Приметы на 25 июля
- Ночью нет росы, а в низинах туман – к ненастью.
- Сильный туман – будет плохой урожай.
- В лесу появились грибы – ждите похолодания.
- Пчелы громко гудят – к жаре.
День в Украине и мире
День зубного техника. Этот неофициальный профессиональный праздник был создан в 2000 году. Зубные техники – это не просто стоматологи, а те, кто ремонтирует и производит лицевые и зубные протезы.