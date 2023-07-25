25 июля – какой сегодня праздник и запреты на день, кто празднует именины

25 июля христиане чествуют мучеников Прокла и Иллария. В мире сегодня День зубного техника. Смотрите дальше, что нельзя делать сегодня и кто празднует именины.

25 июля в церковном календаре – день памяти мучеников Прокла и Иллария, пишет 24 Канал. Они родились в Римской империи, когда ею правил Троян.

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Прокл исповедовал христианство, за это его заключили в тюрьму. Перед казнью его заставили идти за колесницей, но в какой-то момент она остановилась. Лишь после того, как правитель города Максим уверовал в христианство, колесница снова тронулась. По дороге Прокл встретил племянника Иллария – тот также заявил о вере в Бога. Но их обоих казнили.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено сплетничать.

Сегодня нельзя стирать и заниматься бытом.

Этот день считался неудачным для ремонта.

Нельзя сегодня начинать важные дела.

Приметы на 25 июля

25 июля празднуют Арсений, Вероника, Гаврило, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Семен, Федор.

Ночью нет росы, а в низинах туман – к ненастью.

Сильный туман – будет плохой урожай.

В лесу появились грибы – ждите похолодания.

Пчелы громко гудят – к жаре.

День в Украине и мире

День зубного техника. Этот неофициальный профессиональный праздник был создан в 2000 году. Зубные техники – это не просто стоматологи, а те, кто ремонтирует и производит лицевые и зубные протезы.