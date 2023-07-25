25 июля – какой сегодня праздник и запреты на день, кто празднует именины

25 июля 2023, 07:00
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25 июля христиане чествуют мучеников Прокла и Иллария. В мире сегодня День зубного техника. Смотрите дальше, что нельзя делать сегодня и кто празднует именины.

25 июля в церковном календаре – день памяти мучеников Прокла и Иллария, пишет 24 Канал. Они родились в Римской империи, когда ею правил Троян.

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Прокл исповедовал христианство, за это его заключили в тюрьму. Перед казнью его заставили идти за колесницей, но в какой-то момент она остановилась. Лишь после того, как правитель города Максим уверовал в христианство, колесница снова тронулась. По дороге Прокл встретил племянника Иллария – тот также заявил о вере в Бога. Но их обоих казнили.

Именины 25 июля празднуют Арсений, Вероника, Гаврило, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Семен, Федор.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день запрещено сплетничать.
  • Сегодня нельзя стирать и заниматься бытом.
  • Этот день считался неудачным для ремонта.
  • Нельзя сегодня начинать важные дела.

Приметы на 25 июля

  • Ночью нет росы, а в низинах туман – к ненастью.
  • Сильный туман – будет плохой урожай.
  • В лесу появились грибы – ждите похолодания.
  • Пчелы громко гудят – к жаре.

День в Украине и мире

День зубного техника. Этот неофициальный профессиональный праздник был создан в 2000 году. Зубные техники – это не просто стоматологи, а те, кто ремонтирует и производит лицевые и зубные протезы.

Автор: Марія Касій