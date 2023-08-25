Какой сегодня, 25 августа, праздник – что лучше не делать, у кого именины в этот день
25 августа верующие чтят память мучеников Фотия и Аникиты. В мире отмечают день рождения операционной системы Linux. Что нельзя делать сегодня, узнавайте дальше.
25 августа в церковном календаре – день памяти мучеников Фотия и Аникиты, пишет 24 Канал. Они жили в городе Никомидия. Аникита был военным чиновником, но не разделял политику императора Диоклетиана. Когда он увидел на главной площади города орудие для публичных пыток, выступил против.
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Император разгневался и стал пытать Аникиту. Он бросил его к диким зверям – те его не коснулись. Попытки сжечь тоже не нанесли ему вреда. В тот момент Фотий, племянник Аникиты, отвлек на себя внимание мучителей, заявив, что языческие божества – это только идолы. За этот поступок его также заключили в тюрьму, а позже бросили в печь вместе с дядей Аникитой. Считают, что их тела не получили никаких повреждений.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запретили конфликтовать и распространять негатив.
- Нельзя устраивать громкие вечеринки и употреблять алкоголь.
- Лучше не свататься в этот день – получите отказ.
- Нельзя планировать дела.
Приметы на 25 августа
- День дождливый – бабье лето будет коротким.
- Теплая и ясная погода сегодня сулит хороший урожай белых грибов.
- Квакают лягушки – обещают дождь.
- Туман над лесом также к дождю.
- На небе молодая луна – ждите ветра.
День в Украине и мире
День рождения операционной системы Linux. Систему создал финский студент Линус Торвальд, захотевший установить операционную систему из категории Unix на свой компьютер. Его проект оценивается в 1,4 млрд долларов.