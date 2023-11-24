Что отмечают в Украине и мире 24 ноября: главные запреты на этот день

Сегодня, 24 ноября, чтят память великомученицы Екатерины. В мире отмечают Черную пятницу.

Святая Екатерина считается покровительницей семейного счастья и счастливого брака. Интересно, что однажды она сказала, что выйдет замуж только на красивого, ученого и знатного мужчину. 24 Канал расскажет больше о сегодняшнем дне.

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Екатерина происходит из семьи правителя Александрии. Христианскую веру девушка приняла, когда однажды старец подарил ей икону Божией Матери с маленьким Иисусом на руках. Благодаря Екатерине многие люди пришли в христианство.

Однако за искреннее служение Богу ее схватили, а затем казнили. Тело Екатерины ангелы унесли в храм Синайского монастыря. Впоследствии святую признали великомученицей.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя устраивать громкие застолья и употреблять алкоголь.

Запрещено производить ремонт, убирать, стирать, шить, вышивать и заниматься любым физическим трудом.

Нельзя ссориться и ругаться.

Также не стоит отправляться в длинную дорогу и зажигать огонь в печи.

Какой праздник в Украине и мире

Сегодня во всем мире – Черная пятница, более известная как Black Friday. В этот день магазины предлагают покупателям безумные скидки. Поэтому люди стоят в длинных очередях, чтобы купить желаемую вещь. В последние годы более популярен онлайн-шопинг.

Черная пятница 2023 года / Фото Canva

Обычно Черная пятница начинается ночью и длится несколько дней. Этот праздник пришел к нам из Соединенных Штатов Америки. Его отмечают сразу после Дня благодарения. Кроме того, это время перед Новым Годом и Рождеством. Поэтому во всех магазинах, на улицах и домах царит праздничная атмосфера.