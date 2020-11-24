24 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 ноября в народном календаре чествуют византийского монаха Федора Студита. Он прославился просветительской деятельностью. Ему принадлежит множество чудес, которые он сотворил при жизни и после смерти.
Образу святого молятся об исцелении органов дыхания, об избавлении от сильной желудочной боли, просят защиты от пожаров и от нападения диких животных. Также его просят, чтобы помог избавиться от сомнений.
Именины сегодня празднуют: Виктор, Максим, Федор.
Читайте также Рождественский пост в Украине: дата и традиции
Народные приметы на 24 ноября
– Идет мокрый снег или стоит ясная погода – до 4 декабря ждите оттепели.
– Теплая погода на Студита – зима также теплой будет, и наоборот.
– Солнце 24 ноября светит на Федора – ждите похолодания.
– Идет дождь 24 ноября – тепло продержится до Введения.
– Много звезд на небе – примета, что будет много грибов и ягод.
– Гуси вышли на лед – примета, что будет оттепель на Рождество.
Что можно делать 24 ноября
- Сегодня надо помолиться Федору и попросить у него здоровья для родных и близких.
Что нельзя делать 24 ноября
- В этот день не советовали свататься и праздновать свадьбу, иначе брак будет несчастливым.
- До наступления этого дня надо было обязательно закончить все сельскохозяйственные работы, в противном случае следующий год мог стать неурожайным.
- Нельзя было держать в доме битую посуду. На Студита ее тщательно перебирали – надо было выбросить ту, которая была с трещинами или испорчена, иначе у хозяев не будет достатка.
Поделиться новостью