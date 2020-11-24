24 ноября в народном календаре чествуют византийского монаха Федора Студита. Он прославился просветительской деятельностью. Ему принадлежит множество чудес, которые он сотворил при жизни и после смерти.

Образу святого молятся об исцелении органов дыхания, об избавлении от сильной желудочной боли, просят защиты от пожаров и от нападения диких животных. Также его просят, чтобы помог избавиться от сомнений.

Именины сегодня празднуют: Виктор, Максим, Федор.

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Народные приметы на 24 ноября

– Идет мокрый снег или стоит ясная погода – до 4 декабря ждите оттепели.

– Теплая погода на Студита – зима также теплой будет, и наоборот.

– Солнце 24 ноября светит на Федора – ждите похолодания.

– Идет дождь 24 ноября – тепло продержится до Введения.

– Много звезд на небе – примета, что будет много грибов и ягод.

– Гуси вышли на лед – примета, что будет оттепель на Рождество.

Что можно делать 24 ноября

Сегодня надо помолиться Федору и попросить у него здоровья для родных и близких.

Что нельзя делать 24 ноября