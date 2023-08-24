Украинцы отмечают День Независимости: какими были традиции празднования с 1991 года по сегодня

24 августа 2023 Украина празднует 32 год независимости. Этот день особенный для всех украинцев. Он еще раз напоминает о несокрушимости и свободолюбии граждан Украины.

24 Канал собрал информацию о традициях празднования Дня Независимости в Украине. О том, как праздник отмечали с 1991 по 2022 год – смотрите дальше.

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Традиции празднования Дня Независимости

Первое десятилетие независимости

В первые годы Украина воздержалась от военных парадов, позиционируясь как демилитаризованное и безъядерное государство.

В 1991 году киевляне собрались у памятника Тарасу Шевченку и приняли участие в концерте в парке. К тому же в столице прошел марш с сине-желтыми флагами в национальной одежде. Тогда также провели торжественное собрание во дворце "Украина". 1992 украинцы впервые праздновали День Независимости 24 августа. Поэтому в Киеве прошли массовые мероприятия, посвященные празднику. Впоследствии, в 1993 году, по Крещатику прошли как гражданские, так и военные.

Наконец-то в 1994 году в Киеве состоялся первый военный парад. В целом, следует отметить, что в Украине парады проводили непостоянно, но довольно часто. Например, они проходили с 1998 по 2001 год. Уже в 2002 году парада не было, в то же время в 2003 и 2004 годах их снова устроили.

Кроме того, в 2005-2007 годах к празднованию Дня Независимости в столице не привлекались вооруженные военнослужащие и военная техника. Присутствие ограничилось только военными музыкантами.

Второе десятилетие независимости

Часто в праздничный день организовывали марши или парады. Также были концерты, ярмарки и другие художественно-культурные и развлекательные мероприятия. Но во времена президентства Виктора Януковича военные парады в большинстве своем не проводились, в том числе в честь 20-й годовщины Независимости, которая состоялась в 2011 году, якобы для экономии средств. В то же время были праздничные концерты. В 2012 году ко Дню Независимости провели парад вышиванок и чудо-пасхальних яиц. Что интересно, в то время это было самое большое собрание украинцев в вышиванках. Несмотря на развлекательные мероприятия, как и во все предыдущие годы, ритуал возложения цветов к памятникам для высших чиновников не изменился. Также по случаю праздника часто звучали салюты.



Сине – желтый флаг / Canva

Стоит отметить, что военнослужащие во время парада 2018 вошли в историю, применив военное поздравление "Слава Украине!" – "Героям слава!" вместо советских. Тогда это произошло в первый раз.

Уже в День Независимости в 2019 году, когда к власти пришел Владимир Зеленский, состоялось два марша: официальный, организованный властью, и неофициальный марш защитников.

Третье десятилетие независимости

К 30-летию Независимости Украины было проведено более 150 юбилейных мероприятий по всей стране. Украину в честь Дня Независимости поздравили иностранные высокочтимые лица, среди которых главы государств, представители иностранных администраций, парламентские деятели. В столице и других городах прошли торжественные празднования.

В результате полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в целях безопасности украинцев массовые праздничные мероприятия были отменены.