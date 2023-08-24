Какой праздник 24 августа – что нельзя делать в этот день

24 августа – День Независимости Украины. Христиане чтят память священномученика Евпла. Больше об этом дне читайте дальше.

24 августа в церковном календаре – день памяти священномученика Евпла, пишет 24 Канал. Он жил на острове Сицилия и был архидиаконом в городе Катана.

Смотрите также "Любите Украину во сне и наяву": поздравление с Днем Независимости в прозе и стихах

Евпл всегда имел с собой Евангелие и обращал язычников. Во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана Евпл стал жертвой преследований христиан. Его взяли в плен и привели на суд, пытаясь вынудить отказаться от веры. Однако святой не захотел отречься от своих убеждений, за что его обрекли на смерть от голода и жажды. Когда Бог спас его, Евпла казнили.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено употреблять алкоголь: считалось, что к человеку придут покойники.

Нельзя отказывать сегодня в помощи.

Лучше не подходить близко к водоемам.

Сегодня нельзя жаловаться на жизнь и бездельничать.

24 августа празднуют Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор, Снежана, Екатерина.

Приметы на 24 августа

Утром будет идти дождь – днем будет хорошая погода.

Туман над рекой обещает еще 7 погожих дней.

Дождь во время восхода солнца – такая погода будет еще несколько дней.

Солнечно сегодня – таким будет сентябрь.

День в Украине и мире

День независимости Украины. В этот день 32 года назад в парламенте был принят Акт провозглашения независимости Украины. Уже 1 декабря его подтвердил украинский народ на официальном референдуме. На протяжении веков Украина боролась за суверенитет и самостоятельность – за них государство продолжает бороться сегодня. Помните, какой ценой дается нам независимость.