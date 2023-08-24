24 серпня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Євпла, повідомляє 24 Канал. Він жив на острові Сицилія та був архідияконом у місті Катані.

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Євпл завжди мав з собою Євангеліє та навертав язичників. Під час правління імператорів Діоклетіана та Максиміана Євпл став жертвою переслідувань християн. Його взяли в полон і привели на суд, намагаючись змусити відмовитися від віри. Однак святий не захотів відректися від своїх переконань, за що його прирекли на смерть від голоду і спраги. Коли Бог врятував його, Євпла стратили.

День ангела 24 серпня святкують Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Федір, Сніжана, Катерина.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено вживати алкоголь: вважалось, тоді до людини прийдуть покійники.

Не можна відмовляти сьогодні у допомозі.

Краще не підходити близько до водойм.

Сьогодні не можна скаржитися на життя та байдикувати.

Прикмети на 24 серпня

Вранці впав невеликий дощ – вдень буде хороша погода.

Туман над річкою обіцяє ще 7 погожих днів.

Дощить під час сходу сонця – така погода буде ще кілька днів.

Сонячно сьогодні – таким буде вересень.

День в Україні та світі

День Незалежності України. У цей день 32 роки тому у парламенті ухвалили Акт проголошення незалежності України. Вже 1 грудня його підтвердив український народ на офіційному референдумі. Упродовж століть Україна виборювала суверенітет та самостійність – за них держава продовжує боротися сьогодні. Пам'ятаймо, якою ціною дається нам незалежність.