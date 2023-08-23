Каждый день наши защитники отдают свою жизнь ради того, чтобы мы оставались в свободной Украине, отвоевывают каждый клочок нашей земли. 24 Канал подготовил подборку трогательных слов, которые точно отзовутся в сердцах ваших родных и друзей.
К теме Поздравления с Днем Независимости Украины: искренние открытки и картинки к празднику
Поздравления с Днем Независимости в прозе
Все большие успехи нашего государства состоят из успехов каждого неравнодушного украинца – как множество рек и ручейков сливаются в могучий Днепр. Давайте по случаю важнейшего праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий и продолжение активного сотрудничества, которое объединяет нас, укрепляет наше государство.
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Пусть не иссякает источник вашей веры, надежды и любви к родной земле, энергии и уверенности в собственных силах. Желаю вам крепкого здоровья, успешной реализации далеко идущих планов, благополучия, мира и добра в каждом доме. С Днем Независимости!
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Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас!
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По случаю годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины.
Поздравления с Днем Независимости / Фото Pixabay
Поздравления с Днем Независимости в стихах
Святковий день – 24 серпня,
Так хочеться усмішок і пісень,
Бо Україна – незалежна.
Запам'ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І підіймає думи височінь.
***
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
***
Моя пісенна країна
Зоветься в світі Україна.
Пісні її до серця линуть
Стрімким джерелом, небом синім,
і у веселім дружнім крузі
Пісні співають добрі друзі.
***
Хай живе Україна незалежна та сильна,
Золотисте колосся нехай шелестить,
Для вас привітання із Днем Незалежності,
Із вільним козацьким вітром летить!