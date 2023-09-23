Какой праздник 23 сентября и что нельзя делать сегодня: все об этом дне
23 сентября 2023, 07:00Читати новину українською
23 сентября – День осеннего равноденствия. Христиане вспоминают день зачатия Иоанна Предтечи. Узнайте дальше, что нельзя делать в этот день и кто сегодня празднует именины.
23 сентября православные христиане чествуют праздник зачатия Иоанна Предтечи. Креститель родился в семье праведной Елисаветы и священника Захарии.
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Захария и Елисавета были пожилой парой, но мечтали об отцовстве. Однажды архангел Гавриил известил Захарию о том, что у них родится сын. Но тот не поверил, поэтому у него отняли язык. Священник заговорил, когда стал отцом.Именины 23 сентября отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня нельзя жаловаться на жизнь и рассказывать о своих проблемах.
- Запрещено сегодня употреблять алкоголь.
- Лучше не давать и не брать деньги взаймы.
- Нельзя завидовать – негатив к вам вернется.
Приметы на 23 сентября
- Многие рябины в лесу – на дождливую осень, если мало – на сухую.
- Орехов много, а грибов мало – ждите суровую зиму.
- Сегодня упал дождь – к концу месяца будет тепло.
- На рябине много ягод – до суровой зимы.
День в Украине и мире
День осеннего равноденствия. Сегодня день длится столько же, сколько ночь. С этого дня наступает астрономическая осень.