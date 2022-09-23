23 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 сентября 2022 , 07:00Читати новину українською
23 сентября чтят память Никейских епископов Петра и Павла. В этот день отмечают осеннее равноденствие. Кто празднует именины этого дня и какие памятные даты 23 сентября читайте дальше.
Именины: кто в этот день празднует день Ангела
23 сентября день Ангела отмечают Евгений, Антоний, Константин, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
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Праздник в Украине и мире
- День города Полтава;
- День осеннего равноденствия;
- В 2008 году состоялась презентация первой версии операционной системы "Android";
- В 2002 году в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии;
- В 1938 году во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке заложена капсула времени, которую должны раскрыть в 6939 году;
- В 1848 году американец Джон Куртис сделал первую жевательную резинку.
Праздник в церковном календаре
23 сентября в церковном календаре почитается память Павла и Петра – епископов Никейских. Согласно преданию, жили они в IX веке во время правления царя Льва Исаверянина.
Святой Петр всегда боролся с язычниками, из-за чего погиб мученической смертью. Павел проповедовал на территории Никеи, о его жизни мало сведений.
Приметы 23 сентября
- Ветер северо-западный – зима будет лютая, а юго-восточный – теплая;
- Если много рябины – осень заплачет дождями, а зима морозами.
Что нельзя делать 23 сентября
- Сегодня нельзя начинать новые дела;
- Не стоит в этот день желать кому-то зла, думать о плохом или держать обиду.