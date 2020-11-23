23 ноября отмечают день памяти шести апостолов: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.

В народе была распространена традиция идти утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для их освящения. Позже ими кормили домашний скот, и, по поверью, домашние животные после этого должны быть более выносливыми и здоровыми.

Именины сегодня празднуют: Константин, Нестор, Орест.

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Народные приметы на 23 ноября

– Выпал иней – ожидайте мороз.

– Дует ветер – ждите метели и похолодания.

– Если ребенок родился 23 ноября, и в этот день солнечная погода, то в жизни будет много счастья и успеха.

– Вечером выпал иней – ждите сильного снегопада.

– Если выпало много снега – зима будет теплой.

– Громко чирикают воробьи – к оттепели.

Что можно делать 23 ноября

Если угостить человека, с которым вы в ссоре освященным хлебом, то вскоре вы помиритесь и ваши отношения изрядно улучшатся.

Что нельзя делать 23 ноября