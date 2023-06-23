Какой сегодня, 23 июня, праздник – что лучше не делать в этот день

23 июня христиане чествуют священномученика Тимофея. В Украине отмечают День государственной службы. Что нельзя делать в этот день и приметы узнайте дальше.

23 июня в церковном календаре – день памяти священномученика Тимофея Прусского, пишет 24 Канал. Когда он стал епископом, он обращал многих язычников и проповедовал христианство.

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Юлиан Отступник был не в восторге от труда Тимофея и приказал его схватить. Тимофей не захотел отрекаться от веры, поэтому погиб мученической смертью.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя унывать – делитесь позитивом с другими.

Лучше не ссориться и не ругаться сегодня.

Нельзя отказывать в помощи просящим.

Считалось, что сегодня нельзя смотреть в чужие окна и зеркала.

Нельзя выносить из дома мусор.

Приметы на 23 июня

Вороны сидят на ветках и не летают – к ненастью.

Пауки спрятались – будет смена погоды.

Мыши бегают вереницей – ждите плохого урожая.

23 июня празднуют Александр, Алексей, Василий, Иван, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей, Ян, Антонина.

День в Украине и мире

День государственной службы ООН. Событие учредило ООН в 2002 году. Государственная служба играет важную роль в развитии всех стран мира и международном сотрудничестве.

День государственной службы Украины. Этот праздник основал Леонид Кучма в 2003 году, чтобы отметить важность государственной службы.

Международный Олимпийский день. Праздник был основан по случаю возвращения Олимпийского движения. Только раз в четыре года проходят Олимпийские игры, поэтому в этот день призывают больше заниматься спортом.