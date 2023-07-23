Какой церковный праздник 23 июля – что нельзя делать сегодня

23 июля христиане чтят память преподобного Антония Печерского. Во многих странах отмечают Всемирный день китов и дельфинов. Узнайте больше о дне дальше.

23 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Антония Печерского, пишет 24 Канал. Он родился в городе под Черниговом и с юных лет исповедовал христианство.

Смотрите также 5 уникальных женских имен, которые редко слышны

Антоний некоторое время жил на Афоне, где принял монашество. Затем он вернулся, чтобы проповедовать. Он поселился в пещере на горе у Днепра. К нему приходили люди за молитвами и советами. Так место стало Киево-Печерской лаврой. Антоний Печерский имел дары прозрения и чудотворения – он исцелял больных.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя ссориться и ругаться.

В этот день не желательно рассказывать о своих планах.

Считалось, что сегодня нельзя стричь волосы.

Приметы на 23 июля

Если гром глухой – к тихому дождю, а громкий – ждите ливня.

Верхушка березы желтеет – осень будет ранней.

Бабочек не видно – ждите дождя.

Пчелы громко жужжат – будет жарко.

23 июля празднуют Александр, Антоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Петр, Стефан.

День в Украине и мире

Всемирный день китов и дельфинов. Ежегодно 23 июля в мире отмечают День китов и дельфинов, он был основан в 1986 году – тогда же запретили китовый промысел. Цель этого дня – рассказать людям о том, что этих животных важно и нужно защищать. Это может делать каждый: выступать против дельфинариев, океанариумов и цирков или просто не спонсировать этот жестокий бизнес.