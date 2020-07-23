23 июля в народном календаре день памяти Антония Печерского, которого называют Громовержцем. Антоний известен всем тем, что основал Киево-Печерскую лавру.

Именины сегодня празднуют: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий.

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Народные приметы на 23 июля

– Ночью 23 июля началась гроза – будет хорошая погода.

– Лягушки по берегу прыгают – примета того, что будет хорошая погода.

– Если 23 июля приходится на пятницу или среду, и в этот день гремит гром – значит, рыба будет хорошо ловиться.

– Резкий гром на Антония – признак, который говорит о том, что будет дождь. Громкий гром – ждите ливней.

Что можно делать 23 июля

Если в этот день одинокий человек искренне помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.

Что нельзя делать 23 июля