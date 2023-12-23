Какой праздник христиане отмечают 23 декабря: что нельзя делать сегодня

Сегодня, 23 декабря, христиане чтят память святых десяти мучеников в Крите. Также в мире отмечается Праздник человеческого света (День внутреннего света) и День рождественского киномарафона.

Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест – это святые мученики Критские, которых император Декий наказал за веру в Иисуса Христа. Это случилось в III веке, пишет 24 Канал.

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В то время император Декий преследовал и жестоко наказывал всех христиан. Однажды к нему пришли 10 мужчин, которые открыто заявили о своей вере и сказали, что не будут поклоняться идолам. За это они подверглись немыслимым пыткам, которые длились 30 дней, а впоследствии – отправились на казнь.

Что нельзя делать

Нельзя употреблять пищу животного происхождения, потому что продолжается Рождественский пост.

Запрещается брать в руки острые предметы, так как можете пораниться.

Женщинам не рекомендуют подшивать одежду, потому что будете жить меньше.

Нельзя ссориться, злословить и злиться.

Народные приметы

Если выпадет снег и поднимется сильный ветер, то июль будет холодным.

Снег, который сильно скрипит под ногами, – до морозов.

Если кошка будет целый день искать теплого места, то скоро придет похолодание.

Если будут ярко светить звезды, то ночь будет морозной.

Что еще отмечают сегодня

Сегодня в США отмечают национальный праздник – День рождественского киномарафона. Он также популярен во всем мире. В этот день принято откладывать все дела и проводить время дома, просматривая любимые рождественские и новогодние фильмы.

Также 23 декабря – Праздник человеческого света, который еще называют Днем внутреннего света. Впервые он был отмечен в 2001 году. Сегодня следует проявить сочувствие, взаимопомощь, верность, доброту, решительность и ответственность. Кроме того, нужно зажечь четыре свечи разных цветов, которые символизируют надежду, человечность, ум и сочувствие. Также в этот праздник принято делать добрые дела.