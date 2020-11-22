22 ноября верующие чествуют икону "Скоропослушница". Это древняя чудотворная икона, находящаяся на святой горе Афон, в монастыре Дохиар.

Именины сегодня празднуют: Александр, Антон, Семен.

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Что известно об иконе "Скоропослушница"

В монастыре Дохиар монах Нил нес послушание трапезника. Каждый раз входя в трапезную он по рассеянности коптил лучиной образ Божией Матери, висевший над входом.

Однажды монах услышал от образа Богородицы голос. Он призвал его впредь не коптить икону. Монах подумал, что это шутка кого-то из братьев, пренебрег этим и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. И вдруг он ослеп.

В горьком раскаянии, поняв свой грех неподобающего отношения к святыне, он молился перед иконой Божией Матери, моля о прощении. И вновь услышал чудный голос, который возвестил о прощении и возвращении зрения, и приказал возвестить всей братии: "Отныне эта икона Моя будет именоваться "Скоропослушницей", потому что быстро всем тем, кто приходит к ней, будет являться милость и скоро будут выполняться их просьбы".

Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет свое обещание – являет скорую помощь и утешение всем, кто с верой к ней приходит.



Икона "Скоропослушница"

Народные приметы на 22 ноября

– Утром иней видно – в следующем году будет хороший урожай овса.

- Дождь пошел – примета, что пшеница уродится.

- Снегопады предвещают ненастный май.

Что можно делать 22 ноября

Перед иконой надо молиться тем людям, которые находятся в растерянности и не знают, что делать. Богородице рекомендуют молиться тогда, когда нужна скорая и неотложная помощь. Икона помогает в лечении различных заболеваний, даже самых тяжелых. Перед святым образом Богородицы надо молиться за детей и о помощи во время родов.

Что нельзя делать 22 ноября