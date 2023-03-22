22 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 марта верующие чтят память Сорока святых или Сорока мучеников. В мире отмечают День таксиста, а свои именины отмечает Валерий. Какие приметы в этот день и что нельзя делать – смотрите ниже.

В православном календаре 22 марта праздник Сорока мучеников – чествуется память сорока Севастийских святых, пишет 24 Канал. Они жили во времена древнеримского императора Лициния.

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Император был язычником, поэтому издал приказ отречься от христианства всех верующих, чтобы не подвергнуться жестокому убийству. Но 40 воинов римской армии отказались идти на это, и даже не велись ни на поощрения, ни на пытки.

Император решил устроить жестокую проверку их веры. Он заставил воинов зайти в холодное озеро, покрытое льдом. На берегу разожгли костры, теплые ванны и бани. Севастияне могли пойти согреться только в том случае, если бы отказались от веры. Но они утешали друг друга: так прошло три дня и три ночи.

Один солдат решил все-таки выйти из озера, но умер из-за перепада температуры – так воинов осталось 39. Но один из надзирателей увидел видение, как ангелы увенчивают воинов коронами. Он решил провозгласить себя христианином и присоединиться к ним: таким образом число мучеников снова стало 40. К четвертому утру большинство мужчин погибло, а остальные убиты. Тела мучеников сожгли, но их вспоминают до сих пор и рассказывают истории о героизме и смелости.



Сорок мучеников / Фото из Википедии

Что нельзя делать в этот день

Лучше не браться за ремонт вещей.

Следует соблюсти пост: не употреблять мясные, молочные продукты и яйца. Можно есть рыбу.

В этот день откажитесь от домашней работы: стирка, уборка, шитье.

22 марта не стоит заниматься каким-либо физическим трудом.

Нельзя злословить и сердиться.

, в мире отмечают День таксиста и Всемирный день водных ресурсов. Именины празднуют: Леонтий, Николай, Илья, Валерий, Тарас, Афанасий, Александр, Кирилл.

Приметы на 22 марта