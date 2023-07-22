Какой сегодня, 22 июля, праздник – что запрещено делать в этот день

22 июля верующие вспоминают священномученика Панкратия. Сегодня отмечают Всемирный день мозга. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом дне.

22 июля христиане чтят память святого Панкратия, пишет 24 Канал. Его отец знал многих апостолов лично, поэтому юноша рос в христианских ценностях, а крестил его апостол Петр.

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Когда Панкратий повзрослел, стал отшельником и жил в Понтийских горах. Потом он отправился проповедовать вместе с апостолом Петром. Ему удалось построить храм в Тавромении и обратить многих. За это язычники убили его камнями до смерти.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться с близкими и повышать голос.

Сегодня запрещено отказывать в помощи.

Этот день считается плохим для новых дел.

Нельзя тяжело работать, особенно физически.

Приметы на 22 июля

Сегодня жарко – в декабре будет очень холодно.

Черника не созрела – осенью будет холодно.

Трава в росе – ждите дождя.

Видна радуга – будет жарко.

Хорошо уродились ягоды – зимой будет морозно.

22 июля празднуют Кирилл, Панкратий, Фёдор.

День в Украине и мире

Всемирный день мозга. 1957 Всемирная федерация неврологии основала этот праздник, чтобы повысить осведомленность людей об одном из важнейших органов в теле.