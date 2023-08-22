Какой праздник 22 августа – от чего лучше воздержаться в этот день
22 августа в церковном календаре – день апостола Матфея. В мире чтят память жертв насилия на основании религии или убеждений. Что нельзя делать в этот день, узнавайте дальше.
22 августа христиане восточного обряда чтят память апостола Матфея, пишет 24 Канал. Он родился в Вифлееме и изучал Закон Божий с раннего детства под наставничеством святого Симеона.
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После прихода Иисуса Христа на свет Матфей уверовал в него как в Мессию и стал его последователем. Он был избран в число 70 апостолов при жизни Иисуса, но после предательства Иуды стал одним из 12.
Матфей присутствовал, когда Святой Дух сходил на учеников. Апостол проповедовал в Иудее и Иерусалиме, но был осужден за распространение христианства. Согласно некоторым источникам, его убили камнями до смерти, по другим – распяли на кресте.День ангела 22 августа празднуют Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самойло, Юлиан, Яков.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя ругаться и ругаться.
- Сегодня лучше не менять работу или начинать новые дела.
- День считался неудачным для похода в лес.
- Запрещено употреблять алкогольные напитки.
- Лучше не хвастаться первыми успехами.
Приметы на 22 августа
- Обильная роса с утра – день будет теплым и солнечным.
- Упал дождь сегодня – больше погожих дней не будет.
- Плохая погода к неудачному урожаю в следующем году.
- Холодный ветер обещает снежную зиму.
День в Украине и мире
Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Памятную дату учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году, чтобы напомнить об одном из основных прав человека. Каждый человек имеет право на свободу религии, убеждений и выражения. В мире осуждают проявления насилия в отдельные группы людей с определенными убеждениями.