Какой праздник 22 августа – от чего лучше воздержаться в этот день

22 августа в церковном календаре – день апостола Матфея. В мире чтят память жертв насилия на основании религии или убеждений. Что нельзя делать в этот день, узнавайте дальше.

22 августа христиане восточного обряда чтят память апостола Матфея, пишет 24 Канал. Он родился в Вифлееме и изучал Закон Божий с раннего детства под наставничеством святого Симеона.

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После прихода Иисуса Христа на свет Матфей уверовал в него как в Мессию и стал его последователем. Он был избран в число 70 апостолов при жизни Иисуса, но после предательства Иуды стал одним из 12.

Матфей присутствовал, когда Святой Дух сходил на учеников. Апостол проповедовал в Иудее и Иерусалиме, но был осужден за распространение христианства. Согласно некоторым источникам, его убили камнями до смерти, по другим – распяли на кресте.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ругаться и ругаться.

Сегодня лучше не менять работу или начинать новые дела.

День считался неудачным для похода в лес.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Лучше не хвастаться первыми успехами.

22 августа празднуют Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самойло, Юлиан, Яков.

Приметы на 22 августа

Обильная роса с утра – день будет теплым и солнечным.

Упал дождь сегодня – больше погожих дней не будет.

Плохая погода к неудачному урожаю в следующем году.

Холодный ветер обещает снежную зиму.

День в Украине и мире

Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Памятную дату учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году, чтобы напомнить об одном из основных прав человека. Каждый человек имеет право на свободу религии, убеждений и выражения. В мире осуждают проявления насилия в отдельные группы людей с определенными убеждениями.