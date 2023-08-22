22 августа христиане восточного обряда чтят память апостола Матфея, пишет 24 Канал. Он родился в Вифлееме и изучал Закон Божий с раннего детства под наставничеством святого Симеона.

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После прихода Иисуса Христа на свет Матфей уверовал в него как в Мессию и стал его последователем. Он был избран в число 70 апостолов при жизни Иисуса, но после предательства Иуды стал одним из 12.

Матфей присутствовал, когда Святой Дух сходил на учеников. Апостол проповедовал в Иудее и Иерусалиме, но был осужден за распространение христианства. Согласно некоторым источникам, его убили камнями до смерти, по другим – распяли на кресте.

День ангела 22 августа празднуют Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самойло, Юлиан, Яков.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ругаться и ругаться.

Сегодня лучше не менять работу или начинать новые дела.

День считался неудачным для похода в лес.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Лучше не хвастаться первыми успехами.

Приметы на 22 августа

Обильная роса с утра – день будет теплым и солнечным.

Упал дождь сегодня – больше погожих дней не будет.

Плохая погода к неудачному урожаю в следующем году.

Холодный ветер обещает снежную зиму.

День в Украине и мире

Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Памятную дату учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году, чтобы напомнить об одном из основных прав человека. Каждый человек имеет право на свободу религии, убеждений и выражения. В мире осуждают проявления насилия в отдельные группы людей с определенными убеждениями.