21 ноября в церковном календаре чествуют святого Михаила. Христиане считают его одним из семи архангелов (старших ангелов), архистратигом небесного воинства, покровителем человеческого рода.

По древним преданиям, сатана был самым светлым из небесных духов, за что и был назван Люцифером. Однако, через некоторое время у него появилось самолюбие, гордыня и злоба, он соблазнил этим многих других духов.

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Архангел Михаил собрал войско благочестивых ангелов и устроил войну против сатаны и его коварных ангелов. Сатана не удержался и был сброшен вместе со своим войском на землю. С тех пор Архангел Михаил не перестает бороться за спасение человеческого рода.

Именины сегодня празднует Михаил.

Народные приметы на 21 ноября

– Если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.

– Если сегодня густой туман – такая погода продержится до зимнего Николая.

– Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная и красная.

– Если Михаил дождем служит – хорошую и сухую весну гадает.

– Иней – на большие снега, а туман – на оттепель.

– Если оттепель – не жди санного пути к Николаю.

– На Михаила ветер с юга, то будет тепло и до половины декабря.

– День на Михаила мрачный и на деревьях иней – к хорошему урожаю.

– От Михаила зима морозы кует.

– Как Михаил закует, то Николай не раскует.



В Украине 21 ноября чтят святого Михаила

Что можно делать 21 ноября

1. Приглашайте в дом гостей. Считается, что чем больше друзей и родных будет в доме, тем богаче будет жить семья в следующем году.

2. Приготовьте в этот день холодец из говядины или свинины.

3. В этот день готовят пироги, в одном из которых запекают монетку. Если монетка попадется девушке, которая еще не замужем, то в ближайшее время она найдет вторую половинку, женщине монетка предвещает беременность, одинокому парню – успех, а мужчине – богатство.

4. Давайте в этот день детям мед. Вы можете намазать его на хлеб или пироги с фруктами, чтобы они были здоровыми и счастливыми.

5. Девушки, которые долго не могут выйти замуж, могут попросить помощи у святого Михаила, который вскоре сведет со второй половинкой.

Что нельзя делать 21 ноября

1. Не проходите мимо людей, которые просят милостыню. Думайте в этот день о людях, у которых трудное положение.

2. Не отправляйтесь в дорогу, лучше проведите день дома с друзьями и близкими.