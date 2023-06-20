Какой праздник 21 июня – что нельзя делать завтра и больше об этом дне

20 июня 2023, 19:00
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21 июня христиане чествуют великомученика Феодора. Завтра – день летнего солнцестояния. Что нельзя делать и интересные приметы смотрите дальше.

21 июня в церковном календаре – день памяти великомученика Феодора (Теодора) Стратилата, пишет 24 Канал. Он жил в Малой Азии, служил воином, но являлся христианином.

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Феодор прославился тем, что убил большого змея, который надоел людям. За это он был назначен воеводой города. Но он не только исполнял обязанности, но и проповедовал. Император Лицин приказал его наказать – его схватили и пытали, но все его раны исцелялись. Все же Феодора казнили – говорят, что от прикосновений к нему можно было исцелиться.

День ангела 21 июня празднуют Василий, Константин, Павел, Теодор, Фёдор, Мелания.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день лучше не принимать важные решения.
  • Нельзя ссориться и ругаться.
  • Не стоит быть в одиночестве в этот день.

Приметы на 21 июня

  • Если много росы – значит, урожай будет хорошим.
  • Слышен гром во время грозы – ненастье затянется на долго.
  • Гроза идет днем – будет плохой сенокос.

День в Украине и мире

День летнего солнцестояния. В эти сутки самый длинный день и самая короткая ночь. Солнце поднимается на небосводе в высшую точку.

Международный день йоги. Праздник положил начало ООН в честь летнего солнцестояния. Заниматься йогой полезно не только для тела, но и души.

Автор: Марія Касій