Какой праздник 21 июня – что нельзя делать завтра и больше об этом дне

21 июня христиане чествуют великомученика Феодора. Завтра – день летнего солнцестояния. Что нельзя делать и интересные приметы смотрите дальше.

21 июня в церковном календаре – день памяти великомученика Феодора (Теодора) Стратилата, пишет 24 Канал. Он жил в Малой Азии, служил воином, но являлся христианином.

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Феодор прославился тем, что убил большого змея, который надоел людям. За это он был назначен воеводой города. Но он не только исполнял обязанности, но и проповедовал. Император Лицин приказал его наказать – его схватили и пытали, но все его раны исцелялись. Все же Феодора казнили – говорят, что от прикосновений к нему можно было исцелиться.

Что нельзя делать в этот день

В этот день лучше не принимать важные решения.

Нельзя ссориться и ругаться.

Не стоит быть в одиночестве в этот день.

21 июня празднуют Василий, Константин, Павел, Теодор, Фёдор, Мелания.

Приметы на 21 июня

Если много росы – значит, урожай будет хорошим.

Слышен гром во время грозы – ненастье затянется на долго.

Гроза идет днем – будет плохой сенокос.

День в Украине и мире

День летнего солнцестояния. В эти сутки самый длинный день и самая короткая ночь. Солнце поднимается на небосводе в высшую точку.

Международный день йоги. Праздник положил начало ООН в честь летнего солнцестояния. Заниматься йогой полезно не только для тела, но и души.