21 июля почитается икона Казанской Божьей Матери. Как гласит легенда, одной маленькой девочке приснился сон, в котором она получила известие от святой о зарытой в землю иконе. Через некоторое время в указанном месте нашли икону Казанской Божьей Матери, а затем на том месте построили храм.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Александр.

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Народные приметы на 21 июля

– В лесах созрела черника – приступайте к уборке озимой ржи.

– Какая погода на Прокопия – такой она будет 2 августа на Ильин день.

– Если 21 июля на небе молодой месяц, то по погоде можно определить, каким будет август.

Что можно делать 21 июля

Чтобы избавиться от недугов, сегодня водой из колодца можно умываться, мыться, стирать и даже кропить одежду.

Что нельзя делать 21 июля