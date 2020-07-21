21 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 июля почитается икона Казанской Божьей Матери. Как гласит легенда, одной маленькой девочке приснился сон, в котором она получила известие от святой о зарытой в землю иконе. Через некоторое время в указанном месте нашли икону Казанской Божьей Матери, а затем на том месте построили храм.
Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Александр.
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Народные приметы на 21 июля
– В лесах созрела черника – приступайте к уборке озимой ржи.
– Какая погода на Прокопия – такой она будет 2 августа на Ильин день.
– Если 21 июля на небе молодой месяц, то по погоде можно определить, каким будет август.
Что можно делать 21 июля
- Чтобы избавиться от недугов, сегодня водой из колодца можно умываться, мыться, стирать и даже кропить одежду.
Что нельзя делать 21 июля
- Избегайте сегодня работы во время которой можно испачкаться. Если на вашей одежде не будет никаких пятен, то вас ждет успех и благополучие.
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