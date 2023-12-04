Будет ли высокосным 2024 год и чего от него ждать

Высокосным называют год, когда к обычному календарю прибавляют еще один день в году. Такое происходит раз в четыре года. Так что имеем не 365, а 366 дней.

В народе часто говорят, что высокосные годы могут представлять определенную опасность или неприятности. Так что их часто считают несчастливыми. Будет ли высокосным 2024 год – знает 24 Канал.

Начинайте отсчет Праздник близится: сколько дней осталось до Нового 2024 года

Что такое високосный год: будет ли таким 2024 год

Понятие высокосного года ввел Юлий Цезарь для того, чтобы было легче считать дни в календаре. Дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов, в то время как в календаре имеем всего 365 дней. Чтобы эти дополнительные часы не усложняли счет, придумали 1 раз в 4 года прибавлять к февралю еще один день.

Известно, что 2023 год был годом Черного Водяного Кролика. Следующий год пройдет под наставничеством Зеленого Деревянного Дракона. Астрологи говорят, что Дракон – яркий знак по Восточному календарю, который приносит энергию, здоровье и оптимизм.

По расчетам специалистов, 2024 год станет высокосным. Поэтому в феврале в следующем году насчитали 29 дней. Следующими высокосными годами будут 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2052, 2056.

Что нельзя делать в високосный год

Один из главных запретов в високосный год касается жилья. Не рекомендуется строить дом или покупать его. То же касается квартиры. Откажитесь от переезда в другой город.

Другим популярным запретом в такой год является воздержание от свадьбы. Говорят, если выйти замуж или жениться в високосном году, то этот брак будет проблемным и кратковременным.